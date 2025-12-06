Highlights VIDEO: AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका, देखें वायरल वीडियो

जामनगर में आम आदमी पार्टी (AAP) की एक बैठक के दौरान एक व्यक्ति ने विधायक गोपाल इटालिया की ओर जूता फेंक दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को काबू में कर लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना के दौरान कुछ कुर्सियों के टूटने की भी सूचना है।

Jamnagar, Gujarat: During an AAP meeting in Jamnagar, a man threw a shoe at MLA Gopal Italia, causing brief chaos. Police restrained the individual, restored order, and some chairs were reportedly damaged pic.twitter.com/SXad764HCo — IANS (@ians_india) December 5, 2025

Web Title: Shoe thrown at AAP MLA Gopal Italia, watch viral video