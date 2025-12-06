VIDEO: AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 6, 2025 03:04 IST2025-12-06T03:03:08+5:302025-12-06T03:04:04+5:30

गुजरात: जामनगर में AAP की एक रैली के दौरान हाथापाई की घटना सामने आई, जब दर्शकों में से एक व्यक्ति ने AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका।

जामनगर में आम आदमी पार्टी (AAP) की एक बैठक के दौरान एक व्यक्ति ने विधायक गोपाल इटालिया की ओर जूता फेंक दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को काबू में कर लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना के दौरान कुछ कुर्सियों के टूटने की भी सूचना है।

