VIDEO: AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 6, 2025 03:04 IST2025-12-06T03:03:08+5:302025-12-06T03:04:04+5:30
गुजरात: जामनगर में AAP की एक रैली के दौरान हाथापाई की घटना सामने आई, जब दर्शकों में से एक व्यक्ति ने AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका।
जामनगर में आम आदमी पार्टी (AAP) की एक बैठक के दौरान एक व्यक्ति ने विधायक गोपाल इटालिया की ओर जूता फेंक दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को काबू में कर लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना के दौरान कुछ कुर्सियों के टूटने की भी सूचना है।
Jamnagar, Gujarat: During an AAP meeting in Jamnagar, a man threw a shoe at MLA Gopal Italia, causing brief chaos. Police restrained the individual, restored order, and some chairs were reportedly damaged pic.twitter.com/SXad764HCo— IANS (@ians_india) December 5, 2025
#WATCH | जामनगर, गुजरात: AAP MLA गोपाल इटालिया ने कहा, "... 'गुजरात जोड़ो' कार्यक्रम के तहत एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई थी... जब मैं मंच से बोल रहा था, तो मैंने अचानक देखा कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी स्टेज की ओर आ रहे हैं... जब मैं बोल रहा था, तो भीड़ में से एक आदमी अचानक खड़ा… https://t.co/LM0jElG666pic.twitter.com/iJL0ByMuh9— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025