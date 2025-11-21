VIDEO: डॉक्टर का मंगेतर के साथ डांस वायरल, 'दम-दम मस्त है...'
By संदीप दाहिमा | Updated: November 21, 2025 20:20 IST2025-11-21T20:18:57+5:302025-11-21T20:20:36+5:30
Shamli Doctor Dance Video: उत्तर प्रदेश के शामली में डॉक्टर का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है की डॉक्टर साहब एक महिला संग जो उनकी मंगेतर हैं डांस कर रहे हैं।
Shamli Doctor Dance Video: उत्तर प्रदेश के शामली में डॉक्टर का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है की डॉक्टर साहब एक महिला संग जो उनकी मंगेतर हैं डांस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी मंगेतर संग एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म बैंड बाजा बारात के गाने 'दम दम मस्त है' पर ठुमके लगा रहे हैं। डॉक्टर बनियान और काले रंग की ट्रैक पैंट में जश्न मना रहे हैं और उनकी मंगेतर यलो टॉप में हैं, वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से हटा दिया है।
शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में डॉक्टर साहब का महिला के साथ डांस का वीडियो वायरल है,— ANIL (@AnilYadavmedia1) November 21, 2025
CMO साहब ने डॉक्टर साहब से जवाब माँगा है, pic.twitter.com/lZpMzaBOeg