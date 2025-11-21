VIDEO: डॉक्टर का मंगेतर के साथ डांस वायरल, 'दम-दम मस्त है...'

By संदीप दाहिमा | Updated: November 21, 2025 20:20 IST2025-11-21T20:18:57+5:302025-11-21T20:20:36+5:30

Shamli Doctor Dance Video: उत्तर प्रदेश के शामली में डॉक्टर का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है की डॉक्टर साहब एक महिला संग जो उनकी मंगेतर हैं डांस कर रहे हैं।

Shamli Doctor Dance with Fiance in Government Hospital Video Goes Viral | VIDEO: डॉक्टर का मंगेतर के साथ डांस वायरल, 'दम-दम मस्त है...'

VIDEO: डॉक्टर का मंगेतर के साथ डांस वायरल, 'दम-दम मस्त है...'

HighlightsVIDEO: डॉक्टर का मंगेतर के साथ डांस वायरल, 'दम-दम मस्त है...'

Shamli Doctor Dance Video: उत्तर प्रदेश के शामली में डॉक्टर का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है की डॉक्टर साहब एक महिला संग जो उनकी मंगेतर हैं डांस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी मंगेतर संग एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म बैंड बाजा बारात के गाने 'दम दम मस्त है' पर ठुमके लगा रहे हैं। डॉक्टर बनियान और काले रंग की ट्रैक पैंट में जश्न मना रहे हैं और उनकी मंगेतर यलो टॉप में हैं, वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से हटा दिया है।

English summary :
Shamli Doctor Dance with Fiance in Government Hospital Video Goes Viral


Web Title: Shamli Doctor Dance with Fiance in Government Hospital Video Goes Viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ShamliViral Videoweirdशामलीवायरल वीडियोअजब गजब