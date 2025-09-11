VIRAL: स्कूल जाती बच्ची गटर में गिरी, मां ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: तेलंगाना, हैदराबाद का एक डरा देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक बच्ची अपनी मां के साथ स्कूल जा रही होती है। बच्ची मां से थोड़ा आगे चल रही होती है और तभी रोड पर सीवर खुला होता है जिसमें बच्ची गिर जाती है।

Viral Video: तेलंगाना, हैदराबाद का एक डरा देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक बच्ची अपनी मां के साथ स्कूल जा रही होती है। बच्ची मां से थोड़ा आगे चल रही होती है और तभी रोड पर सीवर खुला होता है जिसमें बच्ची गिर जाती है। गनीमत रहती है की मां ये देख लेती है और दौड़ कर बच्ची को गटर से बाहर निकाल लेती है। प्रशासन की ऐसी लापरवाही से बच्ची की जान भी जा सकती थी, बीच सड़क पर मैनहोल का ढक्कन ऐसे खुला छोड़ देना किसी हादसे का कारण बन सकता है, घटना के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।

