सासाराम विधानसभाः निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट थे दीपक प्रकाश?, उम्मीदवार की जमानत जब्त, नीतीश सरकार में मंत्री बने, तस्वीरें वायरल
By एस पी सिन्हा | Updated: November 22, 2025 18:05 IST2025-11-22T18:05:04+5:302025-11-22T18:05:56+5:30
Sasaram Assembly: निर्वाची पदाधिकारी ने इस संबंध में पहचान पत्र जारी किया था। अब वो पहचान पत्र वायरल हो गया है।
Sasaram: बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। लेकिन नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर तरह-तरह की चर्चा होने लगी है। कैबिनेट में दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है जो 14 तारीख (काउंटिंग) के दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट बने हुए थे। शाहाबाद इलाके सासाराम विधानसभा क्षेत्र में दीपक प्रकाश निर्दलीय प्रत्याशी के लिए मतगणना अभिकर्ता बने थे। बजाप्ता निर्वाची पदाधिकारी ने इस संबंध में पहचान पत्र जारी किया था। अब वो पहचान पत्र वायरल हो गया है।
दरअसल, रामायण पासवान सासाराम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। इस प्रत्याशी के लिए जो काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। तत्कालीन मतगणना एजेंट दीपक प्रकाश ने 20 नवंबर को मंत्री पद की शपथ ली है, 21 तारीख को विभाग भी अलॉट हो गया, आज शनिवार को उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल ली है।
बता दें, जिस निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वर्तमान मंत्री दीपक प्रकाश काउंटिंग एजेंट बने थे, उन्हें सिर्फ 327 मत मिले। ये 1 लाख 4 हजार 6 सौ 79 मतों से हार गए। इस तरह से जो दीपक प्रकाश काउंटिंग एजेंट बने वे कैबिनेट में जगह पा ली, जबकि प्रत्याशी का कोई नामलेवा नहीं रहा। बताय़ा जाता है कि दीपक प्रकाश ने 14 नवंबर 2025 को निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में काउंटिंग एजेंट की भूमिका निभाई, वह उनके लिए काम नहीं किया, बल्कि मां स्नेहलता के लिए पुत्र धर्म का निर्वहन किया।
यानि नाम किसी का और काम किसी के लिए। इस तरह से तत्कालीन काउंटिंग एजेंट ने अपने दायित्व का निर्वहन किया, निर्दलीय प्रत्याशी को महज 327 मत मिले, जबकि मां स्नेहलता लगभग 25 हजार मतों से चुनाव जीत गईं। इसके बाद दीपक प्रकाश पिता उपेन्द्र कुशवाहा की कृपा से नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं।