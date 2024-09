VIDEO: किंग कोबरा का मुंह नोच डाला, दुम दबाकर भागा कोबरा, देखें वायरल वीडियो

Highlights Snake Fight Viral Video: सांप-नेवले की लड़ाई का वायरल वीडियो Snake vs Mongoose Fight: कोबरा नेवले की तरफ फुंकार मारता है

Snake vs Mongoose Fight: सापों के किंग कहे जाने वाले किंग कोबरा का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और अगर गलती से कोबरा कहीं दिख जाए तो सामने वाले के हालत खराब हो जाती है। ऐसे में वायरल वीडियो में सांप-नेवले की लड़ाई होती नजर आ रही है, लड़ाई की शुरुआत में जैसे ही कोबरा नेवले की तरफ फुंकार मारता है नेवला बड़ी होशियारी से उछलकर बचता है और पलटवार कर देता है। नेवले के ऐसे जवाबी हमले से कोबरा अपनी जान बचाकर भाग जाता है, नेवला कोबरा का मुंह पकड़ लेता है और कई सेकंड बाद उसे छोड़ता है, कोबरा शायद जख्मी हो जाता है और वहां से निकलने में ही समझदारी समझता है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 62 लाख बार देखा जा चुका है, यूजर्स इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। इस वीडियो को इन्स्टाग्राम पर wildlifeitis के पेज से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है। Snake vs mongoose...

Mongoose Vs King Cobra 🐍



The mongoose is one of the few animals that prey on snakes and are immune to their venom.pic.twitter.com/ZMWlDTurs4 — Wonders of Nature (@wonderzofnature) August 24, 2024

