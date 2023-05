विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये तस्वीर हुई वायरल, किसी ने 'ब्रैड पिट' से की तुलना तो किसी ने कहा- 'किलर लुक', यूजर्स ने किए दिलचस्प कमेंट

नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन के साथ मुलाकात के दौरान की यह तस्वीर खुद एस जयशंकर ने रविवार को ट्विटर पर पोस्ट की थी। इसके बाद इस पर कई दिलचस्प कमेंट आने लगे।

कई ट्विटर यूजर्स ने जयशंकर की तस्वीर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक यूजर ने कहा कि 'टॉम क्रूज़ और ब्रैड पिट में प्रतिस्पर्धा है।' वहीं किसी ने उनकी तस्वीर की तुलना जेम्स बॉन्ड से की। यूजर ने कहा- 'यह एक असल 007 लुक है।' एक और यूजर ने ट्वीट किया, 'मेन इन ब्लैक।' तो एक अन्य यूजर ने लिखा- "किलर लुक।"

Good to meet Defence Minister Pål Jonson of Sweden.



Useful exchange of views on regional and global security. pic.twitter.com/XxuynzE95Z