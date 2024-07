Viral Video: बारिश के पानी में सड़क पर फंसी रोल्स रॉयस घोस्ट कार, लोगों ने कहा- अब तो ट्रैक्टर ही लेना पड़ेगा...

Highlights पिछले सप्ताह दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई इसके कारण राजधानी के कई हिस्सों में भयंकर जलजमाव हो गया सड़क पर पानी इतना ज्यादा हो गया कि गाड़ियां तैरती नजर आईं

नई दिल्ली: पिछले सप्ताह दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इसके कारण राजधानी के कई हिस्सों में भयंकर जलजमाव हो गया। सड़क पर पानी इतना ज्यादा हो गया कि गाड़ियां तैरती नजर आईं। सोशम मीडिया पर बारिश के पानी के से हुआ अव्यवस्था के वीडियोज की बाढ़ आ गई। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लक्जरी रोल्स रॉयस घोस्ट जलजमाव वाले क्षेत्र में फंसी नजर आती है। इस वीडियो पर लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं।

"This is why I'm not buying a Rolls Royce." 😅 pic.twitter.com/hlhomEavhQ