Viral: रोहित शर्मा ने पत्नी संग साले की शादी में किया 'लाल घाघरा' गाने पर डांस, वीडियो हुआ वायरल

Highlights रोहित शर्मा अपने साले कुणाल सजदेह की शादी में शामिल हुए थे। वह पत्नी संग स्टेज पर 'लाल घाघरा' पर खूब नाचते दिखे।

Rohit Sharma Dance Video Viral: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ 'लाला घाघरा' पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं।

दरअसल रोहित शर्मा अपने साले कुणाल सजदेह की शादी में शामिल हुए थे जहां वह पत्नी संग स्टेज पर 'लाल घाघरा' पर खूब नाचे, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में रोहित के साथ उनकी पत्नी रितिका सजदेह भी डांस करती दिख रही हैं।

गौरतलब है कि शादी की वजह से रोहित भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे नहीं खेल रहे हैं। वह आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए वापसी करेंगे। टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं।

Rohit Sharma with his wife Ritika Sajdeh dancing his brother-in-law marriage - What a beautiful video! pic.twitter.com/y2Ec1NnF1f