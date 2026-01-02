ऋषिकेश की सड़क पर अचानक सामने आया भालू, CCTV VIDEO वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: January 2, 2026 16:56 IST2026-01-02T16:54:15+5:302026-01-02T16:56:15+5:30
उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रात के समय दो युवक सड़क पर आराम से टहल रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक जंगली भालू आ गया। भालू को देखते ही दोनों युवक घबरा गए और जान बचाने के लिए तुरंत पीछे की ओर दौड़ लगा दी। यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला श्यामपुर हाट रोड का बताया जा रहा है। फुटेज के मुताबिक यह घटना 31 दिसंबर की रात करीब 10 बजे की है।
उत्तराखंड की आबादी में भालू!#ऋषिकेश के श्यामपुर गढ़ी में रास्ते में खड़े भालू को देखकर ज्योंहि राहगीर उल्टे पांव भागे, भालू भी उनके पीछे पूरी ताकत से दौड़ा— Narendra Pratap (@hindipatrakar) January 1, 2026
वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों युवक मस्ती करते हुए सड़क पर चल रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ गायें भी सड़क पर घूमती नजर आती हैं। जैसे ही युवक गली के मोड़ पर पहुंचते हैं, अचानक सामने से भालू निकल आता है। भालू को देखते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है और वे बिना देर किए वहां से भाग खड़े होते हैं। डर का माहौल ऐसा था कि भालू को देखकर गायें भी इधर-उधर दौड़ने लगती हैं। कुछ पल के लिए भालू भी युवकों के पीछे भागता नजर आता है।