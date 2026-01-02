Highlights ऋषिकेश की सड़क पर अचानक सामने आया भालू, CCTV VIDEO वायरल

उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रात के समय दो युवक सड़क पर आराम से टहल रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक जंगली भालू आ गया। भालू को देखते ही दोनों युवक घबरा गए और जान बचाने के लिए तुरंत पीछे की ओर दौड़ लगा दी। यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला श्यामपुर हाट रोड का बताया जा रहा है। फुटेज के मुताबिक यह घटना 31 दिसंबर की रात करीब 10 बजे की है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों युवक मस्ती करते हुए सड़क पर चल रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ गायें भी सड़क पर घूमती नजर आती हैं। जैसे ही युवक गली के मोड़ पर पहुंचते हैं, अचानक सामने से भालू निकल आता है। भालू को देखते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है और वे बिना देर किए वहां से भाग खड़े होते हैं। डर का माहौल ऐसा था कि भालू को देखकर गायें भी इधर-उधर दौड़ने लगती हैं। कुछ पल के लिए भालू भी युवकों के पीछे भागता नजर आता है।

English summary :

A shocking CCTV clip from Rishikesh captures the moment a wild bear suddenly appeared on the road late at night, forcing two youths to run for safety. The video is now widely shared on social media.

