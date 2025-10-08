VIRAL: स्टेडियम में गुटका अटैक चालू, सोशल मीडिया पर छाया बिहार के क्रिकेट स्टेडियम का वीडियो
Rajgir Cricket Stadium Gutkha Video: बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक शख्स वीडियो में दीवार पर गुटखा थूकने का निशान दिखा रहा है। शख्स कह रहा है की किसी ने गुटखा खाकर थूका था और यह स्टेडियम के उद्घाटन के तुरंत बाद हुआ था, लोकमत हिंदी इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है।
Biharis spit gutkha at the first international cricket stadium in Bihar on its inauguration day. 🤡 pic.twitter.com/S8MYSJYqfu— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) October 7, 2025