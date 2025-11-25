Highlights रेल में यात्रियों को पिलाया जा रहा गंदा पानी!, नल से भरकर बेची जा रही बोतलें, देखें वीडियो

Railway Station Viral Video: भारत में करोड़ों लोग रोज ट्रेनों में यात्रा करते हैं और ऐसे में ट्रेन में खाना और पानी जरूर पीते होंगे। ऐसे में अगर आपको पता चले की आपको जो मिनरल वाटर बोल कर पानी पिलाया जा रहा है वो गंदे नल का पानी है। तो आपको कैसा लगेगा वायरल वीडियो में एक शख्स पानी की बोतलों को एक गंदे नल से भर रहा है और फिर बोतलों को सर पर उठाकर ट्रेन की पटरियों पर निकल जाता है। वीडियो उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का बताया जा रहा है, इस तरह की धोखाधड़ी से यात्रियों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी देखी जा रही है।

