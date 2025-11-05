राहुल गांधी ने अपने बयान से मारी पलटी, 'वोट अधिकार यात्रा' को लेकर कही ऐसी बात; अब वीडियो वायरल

November 5, 2025

Rahul Gandhi Slip of Tongue: दोनों नेता नाव से तालाब के बीचों-बीच पहुँचे, जहाँ "मल्लाह के बेटे" के नाम से मशहूर साहनी कमर तक गहरे पानी में उतरे और मछली पकड़ने का जाल डाला, जिससे भीड़ ने तालियाँ बजाईं।

Rahul Gandhi Slip of Tongue: कांग्रेस नेता राहुल गांधीबिहार में जनता को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने बयानबाजी के दौरान कुछ ऐसा कहा जो उनकी बड़ी गलती है और इसका एहसास होते ही वह अपने बयान से पलट भी गए। दरअसल, सोमवार को बिहार में अपनी पार्टी के चल रहे अभियान को "वोट चोरी यात्रा" कहने से पहले अचानक अपनी गलती सुधारते हुए "मतदाता अधिकार यात्रा" कह बैठे।

एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, गांधी ने कहा, "हमने बिहार में वोट चोरी यात्रा की..." और फिर तुरंत स्पष्ट किया कि उनका मतलब मतदाता अधिकार यात्रा से था, जो राज्य में कथित मतदाता सूची अनियमितताओं को उजागर करने के उद्देश्य से कांग्रेस का नवीनतम आउटरीच अभियान है।

इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस सांसद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस गलती से पार्टी के असली इरादे उजागर हो गए हैं। सिंह ने टाइम्स नाउ से कहा, "जब आप किसी उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते हैं और केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह सब एक कहानी गढ़ने के लिए था। अगर उन्हें सचमुच लगता है कि मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, तो क्या वे चुनाव आयोग या अदालत के सामने ऐसे छह या आठ नाम भी पेश कर सकते थे? यह सिर्फ़ दुष्प्रचार है क्योंकि उन्हें पता है कि वे चुनाव नहीं जीतेंगे। यह सिर्फ़ पहले से बहाना बनाने के लिए है - ताकि हारने के बाद, वे कह सकें कि 'वोट चोरी हो गई।'"

भाजपा नेता ने आगे कहा कि गांधी परिवार के वंशज की यह भूल "फ्रायडियन स्लिप" का मामला है, और कहा, "जब आप प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तो आप वही कहते हैं जो आप वास्तव में कहना चाहते हैं।"

इससे पहले रविवार को, चुनावी राज्य बिहार में अपने प्रचार अभियान से ब्रेक लेते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय में मछली पकड़ने गए, जहाँ वे अपने सहयोगी मुकेश सहनी के साथ शामिल हुए, हालाँकि बाद में उन्होंने राज्य में कई रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला।

एक जनसभा को संबोधित करने के बाद, गांधी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और इंडिया ब्लॉक के एक प्रमुख सहयोगी सहनी के साथ बेगूसराय जिले के एक तालाब की ओर बढ़े। दोनों नेता नाव से तालाब के बीचों-बीच पहुँचे, जहाँ "मल्लाह के बेटे" के नाम से मशहूर साहनी कमर तक गहरे पानी में उतरे और मछली पकड़ने का जाल डाला, जिससे भीड़ ने तालियाँ बजाईं।

अपनी खास सफेद टी-शर्ट और कार्गो पैंट पहने कांग्रेस नेता साहनी के पीछे-पीछे पानी में उतर गए। कई स्थानीय मछुआरे भी उनके साथ शामिल हो गए और दर्शकों ने इस अनोखे चुनावी पल को कैमरे में कैद कर लिया।

