"अपने ही देश में पराया फील कराया", दिल्ली में मेघालय की लड़की पर नस्लवादी टिप्पणी; वीडियो देख किरेन रिजिजू ने दी प्रतिक्रिया

Meghalaya Woman Video Viral: मेघालय की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया कि दिल्ली में कुछ ही घंटों के अंदर दो घटनाओं में पुरुषों के एक समूह ने उन पर कथित तौर पर नस्लवादी टिप्पणियाँ कीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला से दिल्ली पुलिस के उत्तर-पूर्व प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया।

महिला के अनुसार, दोनों घटनाएँ—एक कमला नगर में और दूसरी दिल्ली मेट्रो ट्रेन के अंदर—एक ही दिन हुईं। वीडियो में, खुद को मेघालय की बताने वाली महिला बता रही है कि कैसे कमला नगर में जब वह उनके पास से गुज़री तो स्कूटर पर बैठे कुछ पुरुषों ने कथित तौर पर उसे "चिंग चोंग" कहा। जैसे ही वह मुड़ी, वे उस पर हँसे। फिर वह खाना पैक कराने एक तिब्बती दुकान पर गई, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था।

उसने कहा, "मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने बस एक टैक्सी बुक की और निकल पड़ी। मेट्रो के अंदर, मैं अभी भी सोच रही थी... और कुछ न कह पाने का पछतावा कर रही थी... और तभी, कुछ लोग मेट्रो के अंदर आ रहे थे, और उनमें से एक ने फिर "चिंग चोंग चाइना" कहा और हँस दिया।"

उसने आगे कहा, "यह एक दिन में दूसरी बार था। मैं दूसरे देशों में गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं वहाँ की नहीं हूँ। आज, मेरे अपने देश में, साथी भारतीयों ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ।"

रिजिजू ने उससे पुलिस से संपर्क करने का आग्रह किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "प्यारी बहन, दुख की बात है कि ऐसे पागल लोग होते हैं। अगली बार, उनकी तस्वीरें खींचकर दिल्ली पुलिस के पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ को रिपोर्ट करें। सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ किसी भी अत्याचार या गैरकानूनी कृत्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष पुलिस इकाई बनाई है। किसी को भी भारत के दूसरे राज्यों के लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। सभी इंसानों के साथ समान व्यवहार करें!"

