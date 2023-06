पंजाब: मोहाली में एक झटके में ढहा पार्किंग एरिया, कई वाहन मलबे में दबे; देखें खौफनाक वीडियो

Highlights पंजाब के मोहाली में बुधवार को पार्किंग एरिया ढहा पार्किंग एरिया गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

मोहाली: पंजाब के मोहाली जिले में एक पार्किंग एरिया गिरने का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इमारत में बना ये पार्किंग स्थल देखते ही देखते ऐसे जमीन में धंस गया कि सभी के होश उड़ गए।

बताया जा रहा है कि पार्किंग स्थल गिरने के कारण कई वाहन उसकी चपेट में आ गए और क्षतिग्रस्त हो गए। कई वाहन पार्किंग के मलबे में दब गए लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

गौरतलब है कि मोहाली जिले की ये घटना बीते बुधवार की है। घटना मोहाली सेक्टर-83 इलाके की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया।

#WATCH | Punjab: Several vehicles were damaged after a parking lot collapsed in Mohali's Sector 83 area yesterday



(CCTV visuals) pic.twitter.com/KFBQJ4ge1o