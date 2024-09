Viral Video: यूट्यूबर 'फ्लाइंग बीस्ट' उर्फ ​​गौरव तनेजा की पत्नी ऋतू राठी की काउंसलिंग करते दिखे प्रेमानंद महाराज, सामने आया वीडियो

Highlights वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये मशहूर यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा की पत्नी ऋतू राठी ही हैं। वीडियो में बोलते समय महिला का गला भी रुंध जाता है जिससे पता चलता है कि वह बहुत दर्द में है। प्रेमानंद महाराज या प्रेमानंद गोविंद शरण का जन्म अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में हुआ था और वह एक लोकप्रिय भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कथित तौर पर यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा की पत्नी ऋतू राठी नजर आ रही हैं। ऐसी खबरें कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिये सामने आ रही हैं कि गौरव द्वारा अपनी पत्नी को धोखा देने के बाद ऋतू राठी ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है।

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये मशहूर यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा की पत्नी ऋतू राठी ही हैं। वीडियो में बोलते समय महिला का गला भी रुंध जाता है जिससे पता चलता है कि वह बहुत दर्द में है। वीडियो में प्रेमानंद महाराज को महिला की काउंसलिंग करते और उसकी स्थिति के बारे में पूछते हुए महिला के लिए सर्वोत्तम संभव परिदृश्य पर पहुंचने के लिए देखा जाता है।

वीडियो में महिला प्रेमानंद महाराज से पूछती है कि क्या उसे अपना जीवन आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करना चाहिए और कहती है कि यद्यपि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है, लेकिन वह संदेह में है क्योंकि भविष्य में उसकी नौकरी उसके पास नहीं रहेगी।

प्रेमानंद महाराज या प्रेमानंद गोविंद शरण का जन्म अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में हुआ था और वह एक लोकप्रिय भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके अनुयायी राधे-राधे मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत करते हैं। प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय या संप्रदाय से संबंधित हैं जो 1535 में वृंदावन में शुरू हुआ था। वे भगवान कृष्ण और राधा जी को सर्वोच्च मानकर उनकी पूजा करते हैं।

प्रेमानंद महाराज ने कथित तौर पर वाराणसी में कठोर तपस्या का जीवन बिताया और कम उम्र में संन्यासी बन गए। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने के बाद वह एक घरेलू नाम बन गए। इनका आश्रम वृन्दावन में है। मशहूर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी अभिनेता-निर्माता पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक बार आश्रम भी गए थे और वह वीडियो भी वायरल हो गया था।

