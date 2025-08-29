VIDEO: जापानी महिलाओं ने पीएम मोदी को सुनाया 'पधारो म्हारे देश', राजस्थानी गीत गाकर किया स्वागत, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 29, 2025 18:29 IST2025-08-29T18:25:43+5:302025-08-29T18:29:15+5:30
PM Modi Welcome in Japan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का टोक्यो में भव्य स्वागत किया गया, जापानी महिलाओं ने राजस्थानी पोशाक पहनकर लोकगीत 'पधारो म्हारे देश' गाकर पीएम का स्वागत किया।
PM Modi Welcome in Japan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का टोक्यो में भव्य स्वागत किया गया, जापानी महिलाओं ने राजस्थानी पोशाक पहनकर लोकगीत 'पधारो म्हारे देश' गाकर पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने जवाब में हाथ जोड़कर महिलाओं का धन्यवाद किया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की लगभग सात वर्षों में जापान की ये पहली यात्रा है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर सहयोग बढ़ाना है।
#WATCH | Tokyo, Japan | Japanese nationals dressed up in Rajasthani attire, welcomed PM Narendra Modi in a traditional way, and by singing a bhajan. pic.twitter.com/ujpJHA5saI— ANI (@ANI) August 29, 2025
देखें | टोक्यो, जापान | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा | एक जापानी कलाकार ने कहा, "मैं अपने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी में स्वागत करूंगा... 'पधारो म्हारे देस'... मैं 2020 से हिंदी सीख रहा हूँ..."— meeta (@BishenMeeta) August 29, 2025
