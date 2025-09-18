PM Modi 75th Birthday: आसमान में 1000 ड्रोन का जलवा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर जुटे 30 हज़ार लोग, हर कोई मंत्रमुग्ध!

Highlights “भारत माता की जय”, “छत्रपति शिवाजी महाराज की जय” और “मोदी-मोदी”! करीब आधे घंटे तक चले इस शो ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

PM Modi 75th Birthday Highlights: पुणे का आसमान सच में ऐतिहासिक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर हुआ महाराष्ट्र का पहला ड्रोन लाइट शो देखने के लिए सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि राजस्थान, दिल्ली और देशभर से 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। जैसे ही 1000 ड्रोन आसमान में उड़कर आकृतियाँ बनाने लगे – भारत माता, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले दंपति, मोदी जी अपनी माताजी के साथ, आत्मनिर्भर भारत – तो पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। हर तरफ से आवाज़ें आईं “भारत माता की जय”, “छत्रपति शिवाजी महाराज की जय” और “मोदी-मोदी”!

करीब आधे घंटे तक चले इस शो ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थे लेकिन आंखें आसमान से हट ही नहीं रही थीं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं – सबके चेहरे पर वही चमक थी जो ड्रोन की रोशनी में आसमान पर दिख रही थी। इस मेगा इवेंट का आयोजन केंद्रीय मंत्री और पुणे सांसद मुरलीधर मोहोल ने किया।

भीड़ इतनी भारी थी कि मैदान के बाहर भी लोग रुककर शो का मज़ा ले रहे थे। जिसने देखा, वही बोला – “ये नजारा जिंदगीभर याद रहेगा।” ड्रोन शो ने साफ कर दिया कि भारत टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं और जब मौका हो जश्न का – तो पूरे देश के दिल एक साथ धड़कते हैं।

