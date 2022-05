OMG! अमेजन पर बिक रही है 35 हजार की कीमत वाली प्लास्टिक की बाल्टी 26 हजार में, नो कॉस्ट ईएमआई पर उपलब्ध बकेट को लेने पर मिलेगा कैशबैक, जानें पूरा मामला

Highlights अमेजन पर एक प्लास्टिक की बाल्टी 26 हजार में बिकते देख लोग दंग रह गए हैं। इस बाल्टी की असली कीमत 35 हजार पहले बताई गई है जो डिस्काउंट के बाद 26 हजार हुई है। लोगों ने प्रोडक्ट को देख कर खूब मजा लिया है।

Viral News:अमेजन पर एक प्लास्टिक की बाल्टी 26 हजार में बिक्री होते देख लोग दंग रह गए है। जी हां, एक प्लास्टिक की बाल्टी की 26 हजार रुपए है और कमाल की बात है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह बिक्री भी हुई है। दरअसल, ऑनलआइन शॉपिंग करना जितनी सुविधाजनक है उतना ही किसी के लिए मुसिबत बन जाती है। आर्डर करने पर कभी सही सामान नहीं मिलता तो कभी समान गलत निकल जाता है, ऊपर से कंपनी द्वारा अकसर बढ़ाई जाने वाले कीमते भी लोगों को बहुत परेशान करती है। ऐसे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि उन्हें अमेजन पर एक प्लास्टिक की बाल्टी 26 हजार में मिलेगी। इस प्लास्टिक की बाल्टी की क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं।

जानकारी के मुताबिक, एक यूजर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें एक प्लास्टिक की बाल्टी दिख रही है। उस फोटो में यह दावा किया जा रहा है कि उस प्लास्टिक की बाल्टी की कीमत 26 हजार रुपए है। यही नहीं पहले उसकी कीमत करीब 35 हजार थी, लेकिन 28 फीसदी डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत 26 हजार हुई है। इस फोटो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह प्रोडक्ट अमेजन पर लिस्ट हुई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस प्लास्टिक की बाल्टी को वेंडर द्व्रारा नो कॉस्ट ईएमआई पर भी दिया जा रहा है। यही नहीं इसे खरीदने पर कैश बैक की भी बात कही जा रही है। फोटो को शेयर करने के बाद यूजर ने लिखा, "मुझे यह अमेजन पर मिला है, समझ नहीं आता कि इसको क्या करूं।"

