पिटबुल कुत्ते का 6 साल के बच्चे पर अटैक, घर के बाहर खेल रहा था मासूम, देखें विडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 24, 2025 20:27 IST2025-11-24T20:25:32+5:302025-11-24T20:27:06+5:30

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पालतू कुत्ते के हमले में छह साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और कुत्ते के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Pitbull Dog Attack 6-year-old boy in premnagar delhi, while playing outside his home, watch video | पिटबुल कुत्ते का 6 साल के बच्चे पर अटैक, घर के बाहर खेल रहा था मासूम, देखें विडियो

पिटबुल कुत्ते का 6 साल के बच्चे पर अटैक, घर के बाहर खेल रहा था मासूम, देखें विडियो

Highlightsपिटबुल कुत्ते का 6 साल के बच्चे पर अटैक, घर के बाहर खेल रहा था मासूम, देखें विडियो

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पालतू कुत्ते के हमले में छह साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और कुत्ते के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले में कुत्ते ने बच्चे का कान काटकर अलग कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार शाम को हुई, जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रेम नगर पुलिस थाने में शाम 5.38 बजे एक पीसीआर कॉल आई जिसमें बताया गया कि एक बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है और उसके माता-पिता उसे अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआती जांच से पता चला है कि लड़का विनय एन्क्लेव स्थित अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक पड़ोसी के घर से एक पिटबुल कुत्ता निकल आया और उस पर हमला कर दिया।

यह कुत्ता पेशे से दर्जी राजेश पाल (50) का है।’’ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आईं हैं और कुत्ते ने उसका दाहिना कान काट लिया। अधिकारी ने कहा, ‘‘ पड़ोसियों की मदद से माता-पिता लड़के को बचाने में कामयाब रहे और उसे रोहिणी के बीएसए अस्पताल ले गए। बाद में बच्चे को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।’’ उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, कुत्ते को करीब डेढ़ साल पहले राजेश पाल का बेटा सचिन पाल अपने घर लाया था। सचिन पाल हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि एक टीम ने बच्चे के अस्पताल के रिकॉर्ड एकत्र कर लिए हैं और उसके पिता दिनेश (32) का बयान दर्ज कर लिया है। दिनेश कीर्ति नगर स्थित एक निजी फैक्टरी में काम करता है। उन्होंने बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रेम नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और कुत्ते के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

English summary :
Pitbull Dog Attack 6-year-old boy in premnagar delhi, while playing outside his home, watch video


Web Title: Pitbull Dog Attack 6-year-old boy in premnagar delhi, while playing outside his home, watch video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral Videoweirddelhiवायरल वीडियोअजब गजबदिल्ली