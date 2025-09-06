VIDEO: कार पर पलटा ट्रक, बाल बाल बचा परिवार, एक्सीडेंट का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 6, 2025 14:16 IST2025-09-06T14:16:38+5:302025-09-06T14:16:38+5:30
Pilibhit Truck Fell on Car: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां अचानक रोड पर एक ओवरलोड ट्रक एक कार पर पलट जाता है। गनीमत रही की कार में कोई नहीं था कुछ ही सेकंड पहले पूरा परिवार कार से बाहर आ गया था। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, घटना रात 11 बजे सुनगढ़ी थाना इलाके के आसाम चौक की बताई जा रही है। ट्रक में भूसा भरा हुआ था और ट्रक ओवरलोड बताया जा रहा है।
#Watch | पीलीभीत NH-730 पर ट्रक का एक्सल टूटने से कार के ऊपर पलटाव, परिवार सुरक्षित बचा | CCTV में रिकॉर्ड हुआ हादसा#PilibhitNews#NH730Accident#HighwaySafety#BreakingNews#CCTVFootage#UttarPradesh#Newsplus21pic.twitter.com/3A8HWJpzw5— NewsPlus21 (@NewsPlus_21) September 5, 2025