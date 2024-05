असम BJP MLA पीजूष हजारिका ने अजान सुनते ही भाषण रोका, वीडियो हो रहा वायरल

Highlights असम सरकार में मंत्री पीजूष हजारिका को बीच में भाषण रोकना पड़ा उन्होंने अजान सुनते ऐसा किया वीडियो वायरल हो रहा है

नई दिल्ली: हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, जहां असम में चुनावी रैली के दौरान सरकार में मंत्री पीजूष हजारिका ने पास की मस्जिद में हो रही अजान के दौरान अपने भाषण को रोक दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वायरल हो रहा है।

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें पीजूष हजारिका सम्मानपूर्वक अजान देखने के लिए भाषण रोक देते हैं। फुटेज में उन्हें अपना भाषण रोकते हुए और अपना संबोधन फिर से शुरू करने से पहले अजान खत्म होने तक इंतजार करते हुए देखा जा सकात है। हजारिका कोकराझआर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिरांग जिले में भाजपा उम्मीदवार जयंत बसुमतारी के लिए प्रचार कर रहे थे।

#WATCH | Assam Minister Pijush Hazarika pauses his speech as 'Azaan' plays out from a nearby Mosque, during an election campaign.



(Source: Pijush Hazarika's Office) pic.twitter.com/0Sb5Pb4Z9v