आज आना वेतन देंगे, कल पक्का देंगे?, मालिक नहीं दे रहे थे सैलरी, टूर कंपनी के पूर्व चालक ने बस ही चुरा डाला

Highlights पुलिस को पूर्व कर्मचारी कुणाल किशोर गायकवाड़ (27) पर शक हुआ। पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर बस चुराई थी। बस की कीमत 15 लाख रुपये है और वाहन को वसई से बरामद कर लिया गया।

Palghar:महाराष्ट्र के पालघर जिले में वेतन न मिलने के कारण बस चोरी करने के आरोप में एक टूर कंपनी के पूर्व चालक को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि टूर कंपनी के मालिक ने 23 दिसंबर को वालिव फाटा इलाके से बस के लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद चोरी का मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस को पूर्व कर्मचारी कुणाल किशोर गायकवाड़ (27) पर शक हुआ। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर बस चुराई थी, क्योंकि कंपनी ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे एक महीने का वेतन नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि चोरी हुई बस की कीमत 15 लाख रुपये है और वाहन को वसई से बरामद कर लिया गया।

Web Title: Palghar Come today we pay you tomorrow for sure Owners not paying salaries former tour company driver stole bus