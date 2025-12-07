पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार, पति के दिल्ली में दूसरी शादी करने का किया दावा

Pakistani Woman Video:पाकिस्तान की एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निकिता नागदेव नाम की पाक महिला का आरोप है कि 2020 में शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया और अब वह दिल्ली में दूसरी शादी करने की योजना बना रहा है। निकिता नागदेव ने एक वीडियो में न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि उसका पति विक्रम नागदेव पाकिस्तानी मूल का है और लॉन्ग-टर्म वीज़ा पर इंदौर में रहता है।

उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे जबरदस्ती कराची वापस भेज दिया और तब से उसे दोबारा भारत में आने से मना कर दिया है।

मोदी से उसकी सीधी अपील और उसकी कहानी ने बड़े पैमाने पर गुस्सा पैदा किया है। अपने वीडियो में, उसने यह भी आरोप लगाया कि भारत में अपने परिवार के घर जाने के तुरंत बाद उसे पता चला कि उसका पति किसी और के साथ अफेयर कर रहा है, जिसके बाद उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया गया।

निकिता ने दावा किया कि जब उसने शिकायतें दर्ज कराईं, तभी कोई मध्यस्थता का प्रयास किया गया, जिसके ज़रिए उसे पता चला कि विक्रम नागदेव दिल्ली में दूसरी शादी की योजना बना रहा है। सिंधी पंच मध्यस्थता और कानूनी सलाह केंद्र ने सिफारिश की है कि उस व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए क्योंकि क्षेत्राधिकार के अधिकार उसी देश के हैं, इस सिफारिश की अभी स्थानीय अधिकारी जांच कर रहे हैं।

मामला क्या है?

मोदी से अपनी गुहार में, निकिता ने दावा किया कि उसने 26 जनवरी, 2020 को कराची में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विक्रम से शादी की थी।

एक महीने बाद, 26 फरवरी को, विक्रम उसे भारत ले आया। लेकिन कुछ ही महीनों में, उसने आरोप लगाया, उसकी ज़िंदगी दुखद रूप से बदल गई और 9 जुलाई, 2020 को उसे जबरदस्ती पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, और "वीज़ा की तकनीकी खराबी" के बहाने अटारी सीमा पर छोड़ दिया गया।

उसने आरोप लगाया कि तब से, विक्रम ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद ही उसकी परेशानी शुरू हो गई थी।

महिला ने आरोप लगाया कि जब वह अपने ससुराल लौटी, तो "उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया"। उसने दावा किया कि उसे पता चला कि उसका पति एक रिश्तेदार के साथ अफेयर कर रहा है।

जब उसने यह मुद्दा अपने ससुर के सामने उठाया, तो कथित तौर पर उसे यह कहकर टाल दिया गया: "लड़के अफेयर करते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता"। उसने आरोप लगाया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, विक्रम ने उस पर पाकिस्तान लौटने का दबाव डाला और बाद में उसे भारत में दोबारा आने से मना कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसे पता चला कि विक्रम दिल्ली की एक और महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा है।

उन्होंने बताया कि कानूनी तौर पर शादीशुदा होने के बावजूद बदले जाने की संभावना से परेशान होकर, उन्होंने 27 जनवरी, 2025 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अपने वीडियो में कहा, "अगर आज न्याय नहीं मिला, तो महिलाओं का न्याय से विश्वास उठ जाएगा।" "भारत में हर महिला न्याय की हकदार है।"

यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिकृत सिंधी पंच मीडिएशन एंड लीगल काउंसिल सेंटर ने उठाया है। विक्रम और उसकी कथित मंगेतर को नोटिस जारी किए गए और सुनवाई हुई, लेकिन सुलह नहीं हो पाई।

कानूनी संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि दोनों पति-पत्नी भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसलिए यह विवाद पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए, विक्रम को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की सिफारिश की गई। मई में इंदौर सोशल पंचायत में भी यही सिफारिश की गई थी, जिसने उन्हें डिपोर्ट करने की सिफारिश की थी।

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

