एक बार फिर गुलाबी रंग में रंगीं बेंगलुरु की सड़कें, सोशल मीडिया पर छाई मनमोहक तस्वीरें, लोगों ने ऐसे किए कमेंट्स

Bengaluru Turns Into Pink: बेंगलुरु शहर एक बार फिर गुलाबी रंगों में रंग गया है। बेंगलुरु की सड़कें गुलाबी फूलों से भर गई हैं। बेंगलुरू की इन खूबसूरत तस्वीरों को देखकर आप भी अपना दिल हार बैठेंगे।

दरअसल यहां कई तुरही के पेड़ों पर सुंदर गुलाबी फूल खिले हुए हैं। नेटिजेंस इन गुलाबी फूलों के खिलने से काफी प्रसन्न हैं। वे इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर खुशी जाहिर कर रहे हैं और गुड़ी पड़वा की बधाई भी दे रहे हैं। देखें एक नजर-

Bangalore today , colours are splashing all over the streets 💕



Cherry blossom 🌸#Bengaluru#pink#whitefield

बता दें कि, यहां तबेबुइया रोजिया के नाम के विदेशी प्रजाति के फूल खिलते हैं। इन फूलों से शहर का मौसम गुलजार हो जाता है, जिसकी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

गुलाबी तुरही, जिसे तबेबुइया रसिया या गुलाबी पौई भी कहा जाता है, एक प्रकार का नव-उष्णकटिबंधीय पेड़ है। यह मूल रूप से दक्षिणी मेक्सिको से आता है। ये पेड़ आमतौर पर शुष्क मौसम में जनवरी और फरवरी में खिलते हैं। हालांकि पेड़ों पर अगस्त, सितंबर, अप्रैल और मई में भी फूल खिलते हैं।

ಸುಂದರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು 🤩🤩



Bengaluru has the most Tabebuia Rosea trees in the country as i know 🌸🌸🌸 pic.twitter.com/uk63Px4a6b — ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌಡ (@ravikeerthi22) March 20, 2023

एक यूजर ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा- “सुंदर बेंगलुरु। जैसा कि मैं जानता हूं, बेंगलुरू में देश में सबसे अधिक तबेबुइया रोसिया के पेड़ हैं।” एक अन्य ने तस्वीर के साथ लिखा- "हैप्पी गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा यहां है।"

एक ट्विटर यूजर ने लिखा- जहाँ फूल खिलता है वहाँ उम्मीद भी खिलती है !!

बेंगलुरु की सड़कें गुलाबी रंग में रंग गई हैं। 🌸🌸🌸

-तबेबुइया रोसिया

-गुलाबी तुरही

-टेकोमा पिंक

-बसंत रानी

Where flower blooms so does hope !!

Bengaluru streets have turned in hues of pink colour. 🌸🌸🌸#bangalorerains#Bengaluru

-Tabebuia Rosea

-Pink Trumpet

-Tecoma Pink

-Basant Rani pic.twitter.com/gDGVayTCap — Lestrange (@abhi_lestrange) March 18, 2023

