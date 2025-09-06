Highlights VIDEO: ट्रेन में कपल की अश्लील हरकत, फूटा जनता का गुस्सा, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक कपल ट्रेन के स्लीपर कोच में अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है। कपल आपत्तिजनक हरकतें कर रहा है जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कोच में मौजूद कोई पैसेंजर कपल की इस हरकत की वीडियो बना लेता है, लोग रेलवे ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं मेट्रो में देखने को मिली हैं।

Kuchh log train ko OYO samjh lete h🥺 pic.twitter.com/VFi35b0xJq — Dr.Gulati 2.0🩺 (@MIntrovert18) September 6, 2025

English summary :

Obscene Act of Couple in Train Sleeper Coach Video Goes Viral

Web Title: Obscene Act of Couple in Train Sleeper Coach Video Goes Viral