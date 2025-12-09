27,50,000 रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर मर्सिडीज कार के लिए खरीदा 0001 नंबर
नोएडाः गौतमबुद्ध नगर के एक निजी प्रतिष्ठान ने मर्सिडीज कार के लिए ‘0001’ वीआईपी वाहन नंबर 27.50 लाख रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर खरीदा है। परिवहन विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में किसी आकर्षक नंबर के लिए पहली बार वाहन मालिक की ओर से इतनी बड़ी राशि जमा कराई गई है। कंपनी ने बोली जीतने के बाद पूरी रकम जमा भी करा दी है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ‘यूपी-16 एफएच’ श्रृंखला के आकर्षक नंबरों की ऑनलाइन नीलामी में यह नंबर दवा कंपनी ‘एम/एस अविओरियन प्राइवेट लिमिटेड’ ने हासिल किया। विभाग के मुताबिक, ‘0001’ नंबर का ‘बेस प्राइस’ एक लाख रुपये है, जिसके आधार पर नीलामी शुरू होती है।
विभाग ने बताया कि कंपनी ने 27,50,000 रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई और नंबर अपने नाम सुरक्षित कर लिया। गौतमबुद्ध नगर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार ने बताया कि आकर्षक नंबरों के लिए लोगों में हमेशा विशेष उत्साह रहता है और कई वाहन मालिक इन्हें पाने के लिए ऊंची बोली लगाने में भी पीछे नहीं रहते। इस बार बोली न सिर्फ सर्वाधिक रही, बल्कि पूरे पैसे जमा भी करा दिए गए।