वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बाजार में पहुंचीं सब्जी खरीदने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो

चेन्नई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे बाजार में खुद सब्जी खरीदती नजर आ रही हैं। सामने आया ये वीडियो चेन्नई का है। निर्मला सीतारमण शनिवार को चेन्नई के मायलापुर इलाके में सब्जी खरीदती हुईं नजर आईं। इस दौरान उन्होंने कुछ सब्जी विक्रेताओं से बातचीत भी की। वीडियो में नजर आ रहा है कि रात के समय निर्मला सीतारमण बाजार में सब्जी खरीद रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सब्जी खरीदने वाला यह वीडियो उनके ऑफिस के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। ट्वीट को वित्त मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से भी री-ट्वीट किया है। वीडियो में नजर आता है कि वित्त मंत्री सब्जी की एक दुकान पर पहुंचती हैं और खुद सब्जियां चुनने के बाद उसे तौलने के लिए सब्जी विक्रेता को सौंपती हैं।

During her day-long visit to Chennai, Smt @nsitharaman made a halt at Mylapore market where she interacted with the vendors & local residents and also purchased vegetables. pic.twitter.com/emJlu81BRh

इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। कई लोग इसके लिए वित्त मंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो कई इसे फोटो-ऑप करार दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'मैडम किसी को मध्यम वर्ग से भी बात करनी चाहिए जो टैक्स देता है। होम लोन पर छूट असल ईएमआई के करीब भी नहीं है। हम ईएमआई में जाने वाले आय पर भी टैक्स भर रहे हैं।'

Madam , sometime interact with middle class income tax payers as well. Home loan exemptions are no way near the real EMIs ! We end up paying tax on income that goes towards EMIs !