अंतिम संस्कार की तैयारी, अचानक हिलने-डुलने और खांसने लगा 19 वर्षीय भाऊ लचके, दुर्घटना में गंभीर चोटें लगने के बाद “ब्रेन डेड” घोषित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 6, 2025 11:31 IST2025-09-06T11:30:03+5:302025-09-06T11:31:18+5:30
Nashik: निजी अस्पताल के प्रबंधन ने दावा किया कि लचके को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि परिजन कुछ चिकित्सा शब्दावली को लेकर भ्रमित हो गए थे।
Nashik: नासिक में “ब्रेन डेड” घोषित किया गया एक युवक अपने अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान हिलने-डुलने और खांसने लगा। युवक के रिश्तेदारों ने शुक्रवार को यह दावा किया। रिश्तेदारों कहा कि त्र्यंबकेश्वर तालुका के निवासी भाऊ लचके (19) को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में गंभीर चोटें लगने के बाद अडगांव के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने ‘ब्रेन डेड’ घोषित कर दिया था। लचके के रिश्तेदार गंगाराम शिंदे ने कहा, “जब हम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब वह हिलने-डुलने और खांसने लगा। हम उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।
उसकी हालत गंभीर है और उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।” इस बीच, निजी अस्पताल के प्रबंधन ने दावा किया कि लचके को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि परिजन कुछ चिकित्सा शब्दावली को लेकर भ्रमित हो गए थे।