मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के लिए मदीना में मांगी दुआ, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 13, 2025 13:53 IST2025-10-13T13:52:47+5:302025-10-13T13:53:54+5:30

Premananda Maharaj Medina Video Viral: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं एक वायरल वीडियो जिसमें मदीना में मौजूद एक मुस्लिम युवक सुफियान इलाहाबादी ने प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ के लिए दुआ मांगी है। युवक ने अपने मोबाइल में संत प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई हुई है, प्रेमानंद महाराज के भक्त उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही हैं।

