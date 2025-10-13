Highlights मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के लिए मदीना में मांगी दुआ, देखें वायरल वीडियो

Premananda Maharaj Medina Video Viral: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं एक वायरल वीडियो जिसमें मदीना में मौजूद एक मुस्लिम युवक सुफियान इलाहाबादी ने प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ के लिए दुआ मांगी है। युवक ने अपने मोबाइल में संत प्रेमानंद महाराज की फोटो लगाई हुई है, प्रेमानंद महाराज के भक्त उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही हैं।

पैगंबर हज़रत मुहम्मद तक पहुंची प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ होने की दुआ...🤲

प्रयागराज के मुहब्बत भरे शख़्स को सुनिए

ये हमारे प्रेमानंद महाराज हैं और हम हिंदुस्तान के हैं हम इन्हें लाइक करते हैं क्योंकि ये अच्छे और सच्चे इंसान हैं अभी पता चला कि ये बीमार हैं हम इनके लिए दुआ करते… pic.twitter.com/sic0W300b4 — Saurabh (@sauravyadav1133) October 13, 2025

English summary :

Muslim youth prays for Premanand Maharaj in Medina, watch viral video

Web Title: Muslim youth prays for Premanand Maharaj in Medina, watch viral video