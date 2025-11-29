VIDEO: शख्स को बचाने के लिए नाले में उतरा मुंबई पुलिस का जवान, वीडियो देख तारीफ करते नहीं थक रहे यूजर्स

By अंजली चौहान | Updated: November 29, 2025 12:01 IST2025-11-29T11:59:40+5:302025-11-29T12:01:25+5:30

Mumbai Police Video: वीडियो में पुलिसकर्मी रस्सी के सहारे नाले में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनकी टीम उस व्यक्ति और पुलिसकर्मी दोनों को ऊपर खींच रही है। मुंबई पुलिस ने आगे बताया कि बचाए गए व्यक्ति को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

Mumbai police officer plunges into drain to rescue man users are praising him after watching viral video | VIDEO: शख्स को बचाने के लिए नाले में उतरा मुंबई पुलिस का जवान, वीडियो देख तारीफ करते नहीं थक रहे यूजर्स

VIDEO: शख्स को बचाने के लिए नाले में उतरा मुंबई पुलिस का जवान, वीडियो देख तारीफ करते नहीं थक रहे यूजर्स

Mumbai Police Video: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस तत्परता से काम करती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देख यूजर्स मुंबई पुलिस के अधिकारियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, वीडियो मुंबई पुलिस की आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है। 

यह वीडियो मुंबई के जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन के यहां का है। जहां पुलिस की तुरंत कार्रवाई से एक आदमी की जान बच गई, जो गलती से नाले में गिर गया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन की मोबाइल 1 वैन सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची।


वीडियो में पुलिसकर्मी रस्सी का इस्तेमाल करके नाले में उतरता दिख रहा है, और उसकी टीम उस आदमी और पुलिसकर्मी दोनों को ऊपर खींच रही है। मुंबई पुलिस ने आगे कहा कि बचाए गए आदमी को तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे अभी फर्स्ट एड मिल रहा है।

यूजर्स कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया यूज़र्स ने पुलिस के इस हिम्मत वाले काम की तारीफ़ की, और कई लोगों ने शुक्रिया और तारीफ़ की। एक यूज़र ने कमेंट करते हुए कहा, "जान बचाने वाले हमारे हीरो को सलाम" जबकि "दिल से शुक्रिया" कहा।

एक यूज़र ने कहा, "मुंबई पुलिस को आपके लगातार सपोर्ट और सुरक्षा के लिए दिल से शुक्रिया," जबकि कुछ और ने कहा, "हमारे हीरो को सम्मान और सलाम जो दिन-रात लोगों का ख्याल रखते हैं।"
 

Web Title: Mumbai police officer plunges into drain to rescue man users are praising him after watching viral video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Mumbai policeMumbaiViral Videoमुंबई पुलिसमुंबईवायरल वीडियो