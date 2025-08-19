Highlights VIDEO: पुल पर अटकी मोनोरेल, अंदर फंसे यात्री हुए परेशान, मुंबई की घटना...

Mumbai Monorail Stuck: मुंबई में भारी बारिश के कारण मोनोरेल पुल पर फंस गई, रिपोर्ट्स के अनुसार मोनोरेल कई घंटे से फंसी रही मौके पर दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां पहुंची। मोनोरेल में फंसे यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। मोनो रेल में 100 से ज्‍यादा यात्री सवार बताये जा रहे हैं, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार मोनो रेल चेंबूर के पास पावर सप्‍लाई ठप होने के कारण अटक गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने घटना पर संज्ञान लिया।

Mumbai Monorail Stuck on Bridge in Mumbai Video Goes Viral

