VIDEO: पुल पर अटकी मोनोरेल, अंदर फंसे यात्री हुए परेशान, मुंबई की घटना...
By संदीप दाहिमा | Updated: August 19, 2025 21:05 IST2025-08-19T21:05:03+5:302025-08-19T21:05:03+5:30
Mumbai Monorail Stuck: मुंबई में भारी बारिश के कारण मोनोरेल पुल पर फंस गई, रिपोर्ट्स के अनुसार मोनोरेल कई घंटे से फंसी रही मौके पर दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां पहुंची।
Mumbai Monorail Stuck: मुंबई में भारी बारिश के कारण मोनोरेल पुल पर फंस गई, रिपोर्ट्स के अनुसार मोनोरेल कई घंटे से फंसी रही मौके पर दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां पहुंची। मोनोरेल में फंसे यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। मोनो रेल में 100 से ज्यादा यात्री सवार बताये जा रहे हैं, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार मोनो रेल चेंबूर के पास पावर सप्लाई ठप होने के कारण अटक गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने घटना पर संज्ञान लिया।
मुंबई में पुल पर अटकी मोनोरेल— NDTV India (@ndtvindia) August 19, 2025
मुंबई में भारी बारिश के कारण मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच एलिवेटेड मोनो रेल फंस गई है. बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए क्रेन का प्रयोग किया जा रहा है. मोनो रेल चेंबूर के पास अटकी है और बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई ठप होने की… pic.twitter.com/vzPcwLm7rj