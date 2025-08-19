VIDEO: पुल पर अटकी मोनोरेल, अंदर फंसे यात्री हुए परेशान, मुंबई की घटना...

By संदीप दाहिमा | Updated: August 19, 2025 21:05 IST2025-08-19T21:05:03+5:302025-08-19T21:05:03+5:30

Mumbai Monorail Stuck: मुंबई में भारी बारिश के कारण मोनोरेल पुल पर फंस गई, रिपोर्ट्स के अनुसार मोनोरेल कई घंटे से फंसी रही मौके पर दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां पहुंची।

Mumbai Monorail Stuck on Bridge in Mumbai Video Goes Viral | VIDEO: पुल पर अटकी मोनोरेल, अंदर फंसे यात्री हुए परेशान, मुंबई की घटना...

VIDEO: पुल पर अटकी मोनोरेल, अंदर फंसे यात्री हुए परेशान, मुंबई की घटना...

HighlightsVIDEO: पुल पर अटकी मोनोरेल, अंदर फंसे यात्री हुए परेशान, मुंबई की घटना...

Mumbai Monorail Stuck: मुंबई में भारी बारिश के कारण मोनोरेल पुल पर फंस गई, रिपोर्ट्स के अनुसार मोनोरेल कई घंटे से फंसी रही मौके पर दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां पहुंची। मोनोरेल में फंसे यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। मोनो रेल में 100 से ज्‍यादा यात्री सवार बताये जा रहे हैं, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार मोनो रेल चेंबूर के पास पावर सप्‍लाई ठप होने के कारण अटक गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने घटना पर संज्ञान लिया।


English summary :
Mumbai Monorail Stuck on Bridge in Mumbai Video Goes Viral


Web Title: Mumbai Monorail Stuck on Bridge in Mumbai Video Goes Viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoMumbaiweirdMaharashtraवायरल वीडियोमुंबईअजब गजबमहाराष्ट्र