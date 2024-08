Viral Video: कैब से ऑडी में लगी जरा सी टक्कर से बौखलाया कार मालिक, ड्राइवर को जमीन पर पटक कर पीटा

Viral Video:मुंबई से एक रोड रेज घटना का विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो कार आपस में टकराती है लेकिन इसमें कोई घायल नहीं होता। हालांकि, चौकाने वाली बात ये है कि जिस कार से आगे वाली कार की टक्कर होती है, उसका ड्राइवर दूसरे शख्स को पीटने लगता है। परेशान करने वाला वीडियो घाटकोपर का है, जहां एक ओला ड्राइवर को ऑडी कार के मालिक ने थप्पड़ मारा और उसकी पिटाई की।

18 अगस्त को हुई इस घटना का एक वीडियो आज, 30 अगस्त को ऑनलाइन सामने आया। कैमरे में कैद हुई घटना में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को घाटकोपर में अपनी ऑडी Q3 से उतरते हुए दिखाया गया है, जब एक ओला ड्राइवर ने उनकी लग्जरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी।

Mumbai Road Rage VIDEO:

Man slaps #ola driver & #smashes him to ground after cab brushes his #Audi Q3 in ghatkopar.

Police have registered case against Husband and wife. #Mumbai#India#RoadRagepic.twitter.com/7g024L5wvQ