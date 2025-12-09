शाम की सैर और दोपहिया वाहन ने 79 वर्षीय सायरा बी ताजुद्दीन मुल्ला को मारी टक्कर, पोते मोहम्मद वसीम ने हार में जीपीएस ट्रैकर लगाया था, अस्पताल में मिली दादी

Highlights तीन दिसंबर को सेवरी इलाके में वाहन ने सायरा बी ताजुद्दीन मुल्ला को टक्कर मार दी। कुछ राहगीरों ने नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल पहुंचाया। पोते मोहम्मद वसीम अयूब मुल्ला ने उनके हार में लगाए गए जीपीएस उपकरण को सक्रिय कर दिया।

मुंबईः दक्षिण मुंबई में शाम की सैर के दौरान 79 वर्षीय एक महिला अचानक लापता हो गयी थी। महिला के पोते ने उनके हार में जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था, जिसकी बदौलत उन्हें एक अस्पताल में ढूंढ लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि तीन दिसंबर को सेवरी इलाके में एक दोपहिया वाहन ने सायरा बी ताजुद्दीन मुल्ला को टक्कर मार दी।

जिसके बाद कुछ राहगीरों ने उन्हें नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल पहुंचाया। जब महिला घर नहीं पहुंची तो उनके परिवार वाले घबरा गये। उनके पोते मोहम्मद वसीम अयूब मुल्ला ने उनके हार में लगाए गए जीपीएस उपकरण को सक्रिय कर दिया।

जिससे पता चला कि महिला सेवरी से पांच किमी दूर परेल के केईएम अस्पताल में है। वसीम और परिवार के अन्य सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे। मुल्ला को सिर में चोट लगी थी, उन्हें जे जे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। वसीम मुल्ला नालासोपारा में एक निजी कंपनी में काम करता है।

Web Title: mumbai 79-year-old Saira Bi Tajuddin Mulla evening walk hit two-wheeler Grandson Mohammad Wasim installed GPS tracker necklace Grandmother found hospital