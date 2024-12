VIDEO: धोनी और साक्षी ने किया पहाड़ी डांस, 'गुलाबी शरारा' गाने पर लगाए ठुमके, देखें वायरल वीडियो

Highlights MS Dhoni Dance Video: धोनी और साक्षी ने किया पहाड़ी डांस, देखें वायरल वीडियो MS Dhoni and Wife Sakshi Dance Video: 'गुलाबी शरारा' गाने पर धोनी और साक्षी ने लगाए ठुमके, देखें वायरल वीडियो

MS Dhoni and Wife Sakshi Dance Video: सोशल मीडिया पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में धोनी और साक्षी पहाड़ी गानों पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। दुनियाभर में धोनी के करोड़ों फैंस हैं और उनको धोनी का ऐसा अंदाज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। धोनी पत्नी साक्षी संग पहाड़ी गाने 'गुलाबी शरारा' पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धोनी स्थानीय लोगों और कलाकारों के साथ हैं। वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @mufaddal_vohra नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

MS Dhoni and Sakshi dancing on Garhwali song in Rishikesh. ❤️ pic.twitter.com/TNjrhSeV5V