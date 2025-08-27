Viral Video: यूपी के औरैया में बंदर ने 80,000 रुपये का बैग छीना, फिर पेड़ से कर दी पैसों की बारिश
By रुस्तम राणा | Updated: August 27, 2025 21:20 IST2025-08-27T21:20:55+5:302025-08-27T21:20:55+5:30
अनुज कुमार अपने पिता रोहिताश चंद्रा के साथ ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने आए थे। उन्होंने मोपेड के स्टोरेज में 80,000 रुपये नकद रखे थे। जब रोहिताश अपने वकील के साथ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थे, तभी एक बंदर ने गाड़ी का स्टोरेज खोलकर नकदी छीन ली और पैसे की बारिश कर दी।
औरैया:उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में एक अजीबोगरीब घटना वायरल हो गई है, जब एक बंदर ने बिधूना तहसील परिसर में "पैसों की बारिश" कर दी। डिजिटल रूप से संपादित वीडियो के विपरीत, यह वास्तविक है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुई जब डोंडापुर गाँव निवासी रोहिताश चंद्र अपनी ज़मीन के दस्तावेज़ दर्ज कराने तहसील कार्यालय पहुँचे।
जब रोहिताश वकील गोविंद दुबे के साथ कागज़ी कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक बंदर ने मोटरसाइकिल का स्टोरेज कंपार्टमेंट खोला, पैसों से भरा बैग उठाया और परिसर के अंदर एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही पल बाद, बंदर ने नोटों की बारिश शुरू कर दी और उन्हें चारों तरफ़ फेंक दिया, जिससे वहाँ अफरा-तफरी मच गई।
नोटों की बारिश होते ही तहसील में मौजूद लोग उन्हें लेने दौड़ पड़े। यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब तक यह हंगामा खत्म हुआ, रोहिताश केवल 52,000 रुपये ही निकाल पाए, जबकि बाकी 28,000 रुपये कथित तौर पर वहाँ खड़े लोगों ने लूट लिए, जिन्होंने बिखरे हुए पैसों को उठाने की कोशिश की थी।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह घटना कई गवाहों की मौजूदगी में हुई और इसने सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा और जानवरों के उपद्रव को लेकर चर्चाएँ शुरू कर दी हैं।