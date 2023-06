Modi Ji Thali: प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा से पहले न्यू जर्सी में लॉन्च हुआ 'मोदी जी थाली', जानिए क्या है खास

Highlights पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। ऐसे में उनकी यात्रा से पहले न्यू जर्सी में'मोदी जी थाली' को लॉन्च किया गया है। इस थाली को लॉन्च करने वाले रेस्तरां के मालिक ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम से भी थाली लॉन्च करने की बात की है।

वॉशिंगटन डीसी: पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करने वाले है और वे 21 से 24 जून तक यूएस में रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से पहले एक रेस्तरां द्वारा 'मोदी जी थाली' लॉन्च करने की बात सामने आई है। इस थाली में भारतीय खानों के करीब-करीब हर व्यंजनों को रखा गया है।

थाली को तैयार करने वाले रेस्तरां के भारतीय मालिक ने कहा है कि वे इसे लॉन्च करके काफी उत्साहित है। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि वे अगली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम से भी थाली जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। पीएम मोदी का यह पहला पहला राजकीय दौरा है। इससे पहले इस तरह के दौरे पर पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह भी गए थे।

अमेरिका के न्यू जर्सी के एक रेस्तरां ने यह थाली लॉन्च किया है। यह थाली पीएम मोदी के अमेरिका में पहुंचने से पहले लॉन्च किया गया है। थाली के बारे में रेस्तरां के मालिक ने पूरी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस थाली को शेफ श्रीपद कुलकर्णी ने तैयार की है।

#WATCH | A New Jersey-based restaurant launches 'Modi Ji' Thali for PM Narendra Modi's upcoming State Visit to the US. Restaurant owner Shripad Kulkarni gives details on the Thali. pic.twitter.com/XpOEtx9EDg