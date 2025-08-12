पाकिस्तान की युद्ध की धमकी पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा- ब्रह्मोस और सुनामी से जवाब देगा भारत

अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी की सिंधु जल संधि पर टिप्पणी पर मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और चेतावनी दी कि भारत ब्रह्मोस मिसाइलों से जवाब देगा। चक्रवर्ती ने तीखे पलटवार में यह भी कहा कि एक बांध बनाया जाएगा, और 140 करोड़ भारतीय वहां शौच करेंगे, उसके बाद बांध को खोलकर पड़ोसी देश में सुनामी ला दी जाएगी। हालांकि, चक्रवर्ती ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के आम लोगों के खिलाफ उनकी कोई नाराजगी नहीं है, जो शांतिप्रिय हैं और युद्ध नहीं चाहते तथा उनका गुस्सा केवल पाकिस्तानी प्रतिष्ठान पर है। बिलावल ने सोमवार को सिंधी संत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पर तीन-दिवसीय वार्षिक उत्सव के समापन समारोह में कहा, ‘‘अगर युद्ध हुआ... हम मोदी सरकार को संदेश देंगे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं और अगर आपने सिंधु नदी पर हमला करने की हिम्मत की तो पाकिस्तान के हर प्रांत के लोग आपका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे।’’

मिथुन चक्रवर्ती ने बिलावल भुट्टो पर कहा



जब पत्रकारों ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिमी पड़ोसी देश में युद्ध की वकालत करने वालों को किसी भी दुस्साहस का परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि पाकिस्तान के लोग युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अगर इस तरह की बातें और बयानबाजी जारी रही और हम अपना संयम खो बैठे, तो हम उन पर हमला करने के लिए एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइलें दागेंगे।" पाकिस्तान सरकार की सिंधु नदी पर भारत द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी बांध पर सैन्य हमले की धमकी के बारे में पूछे जाने पर, चक्रवर्ती ने कहा, "हम एक ऐसा बांध बनाएंगे, जहां हमारे 140 करोड़ लोग शौच करेंगे। और एक बार बांध खुल गया, तो बिना एक भी गोली चले सुनामी आ जाएगी। मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहता हूं। ये शब्द केवल उनके (भुट्टो के) लिए हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं।" पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था।

