By संदीप दाहिमा | Updated: September 8, 2025 18:42 IST2025-09-08T18:40:34+5:302025-09-08T18:42:03+5:30

Mumbai Gorai Beach: मुंबई के गोराई बीच पर एक मिनी बस पानी में फंस गई, ड्राइवर को बीच पर बस ले जाना महंगा पड़ा। बस में पर्यटक सवार थे जो गोराई बीच घूमने आए थे।

VIDEO: मुंबई के गोराई बीच पर फंसी मिनी बस, बाल बाल बची यात्रियों की जान, देखें वायरल वीडियो

Mumbai Gorai Beach: मुंबई के गोराई बीच पर एक मिनी बस पानी में फंस गई, ड्राइवर को बीच पर बस ले जाना महंगा पड़ा। बस में पर्यटक सवार थे जो गोराई बीच घूमने आए थे। रात में समुद्र में पानी बढ़ने के कारण बस बीच पर फंस गई और पानी में डूबने लगी। लाइफगार्ड और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पर्यटकों को बाहर निकाला, घटना में किसी को कोई नुक्सान नहीं पहुंचा सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर वायरल हो रहा है।


