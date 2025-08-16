मिलिए 14 साल की परिणीति से, जिन्होंने ChatGPT एक्सपर्ट बनने के लिए छोड़ा स्कूल

नई दिल्ली: एक ओर जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वहीं 14 साल की परिणीति ने चैटजीपीटी एक्सपर्ट बनने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। वह कहती हैं, "स्कूल मेरी पूरी क्षमता को बर्बाद कर रहा था।" उन्होंने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और नियमित पढ़ाई के बजाय पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटजीपीटी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।

सिद्धेश लोकारे द्वारा होस्ट किए गए पॉडकास्ट "जस्ट किडिंग विद सिड!" में बोलते हुए, उन्होंने खुलासा किया, "अगर मैं स्कूल में रहती, तो यह सब नहीं कर पाती। मैं मूल रूप से एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी चलाती हूँ और उसमें व्यवसाय मालिकों के ऑडिट कॉल लेती हूँ। इस तरह मैं उनकी पूरी व्यावसायिक रणनीति को समझती हूँ और उनके व्यवसाय को सेमी-ऑटोमेट करती हूँ।"

उनके इस फैसले ने ऑनलाइन हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे प्रेरणादायक बता रहे हैं। तो कुछ इसे लापरवाही भरा कदम मान रहे हैं। परिणीति ने पहली बार चैटजीपीटी के बारे में तब सुना जब उनके पिता ने उन्हें रोज़ाना दो घंटे इस पर बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। "वो दो घंटे जल्द ही चार घंटे में बदल गए। मैं कोई भी विषय चुनती और चैटजीपीटी पर उस पर रिसर्च करती। जो कुछ भी सीखती, उसे बताती," उन्होंने याद किया।

यह जल्द ही और निजी हो गया। उन्होंने स्वीकार किया, "मम्मी मुझसे कह रही थीं कि आजकल तुम मुझसे बात नहीं करती, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं मम्मी, मैं चैटजीपीटी से बात कर रही हूँ। मानो मैं चैटजीपीटी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो गई हूँ,"।

उन्होंने परीक्षाओं में भी इसका इस्तेमाल किया। "शिक्षक कहते हैं कि एआई का इस्तेमाल मत करो, खुद करो, लेकिन एआई ही भविष्य है, तो मैं एआई का इस्तेमाल क्यों न करूँ। मैंने चैटजीपीटी की बदौलत संस्कृत की परीक्षा भी पास की।" उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी खुद की AI ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करना था। उन्होंने अपने पिता का काम कम करने और बाद में भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए कस्टम GPT बनाए।

चूँकि उन्हें कोड लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कोड लिखने में मदद के लिए ChatGPT की मदद ली। उन्होंने AI अवतार भी बनाए—जिनमें से एक उनका अपना अवतार भी था। उन्होंने हँसते हुए कहा, "(यह) मेरा क्लोन है। मैं अपनी जैसी कम लगती हूँ, लेकिन यह मेरी जैसी ज़्यादा लगती है। जैसे मैं परिणीति हूँ या वह परिणीति है?" उसने अपने पिता का एक AI अवतार भी बनाया। उसने कहा, "काश वह असली होता, तो वह मुझे यह सब करने के लिए डाँटते नहीं।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कमा रही हैं, तो उन्होंने सीधे कहा: "हाँ।" वह वर्तमान में 4-5 क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं। उनका लक्ष्य क्या है? "मेरा लक्ष्य है कि अगर मैं 20 साल की उम्र तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाऊँ, तो 20 के बाद खूब मौज-मस्ती करूँगी। मैं बीस के बाद कुछ नहीं करूँगी।"

उनके माता-पिता उनका साथ देते हैं, हालाँकि उनकी माँ उनके सामाजिक जीवन को लेकर चिंतित रहती हैं। उन्होंने कहा, "हाँ, मुझे भी इसकी चिंता है, मुझे अपनी राय देने में दिक्कत होती है। मैं ChatGPT पर जितना निर्भर होना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा निर्भर हो गई हूँ।"

