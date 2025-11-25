VIDEO: खाने की प्लेट चटता दिखा कुत्ता, LLRM मेडिकल कॉलेज के मेस का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

Meerut Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ में LLRM मेडिकल कॉलेज के UG गर्ल्स हॉस्टल का है। वीडियो वायरल में आवारा कुत्ते मेस काउंटर पर चढ़ते हुए और उन्हीं प्लेटों को चाटते हुए दिख रहे हैं जिनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स और डॉक्टर करते हैं।

इस वीडियो से सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा है। वीडियो में, एक कुत्ते को मेस काउंटर पर खड़े होकर बची हुई प्लेट खाते और चाटते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो पत्रकार सचिन गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया था और इसे अब तक 1 हजार से ज्यादा लाइक्स और 420 से ज्यादा रीपोस्ट मिल चुके हैं।

