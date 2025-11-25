VIDEO: खाने की प्लेट चटता दिखा कुत्ता, LLRM मेडिकल कॉलेज के मेस का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप
By अंजली चौहान | Updated: November 25, 2025 09:39 IST2025-11-25T09:37:57+5:302025-11-25T09:39:48+5:30
Meerut Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के यूजी गर्ल्स हॉस्टल का एक परेशान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आवारा कुत्ते मेस काउंटर पर चढ़कर उन्हीं प्लेटों को चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पर छात्राओं और डॉक्टरों ने खाना खाया था।
Meerut Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ में LLRM मेडिकल कॉलेज के UG गर्ल्स हॉस्टल का है। वीडियो वायरल में आवारा कुत्ते मेस काउंटर पर चढ़ते हुए और उन्हीं प्लेटों को चाटते हुए दिख रहे हैं जिनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स और डॉक्टर करते हैं।
इस वीडियो से सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा है। वीडियो में, एक कुत्ते को मेस काउंटर पर खड़े होकर बची हुई प्लेट खाते और चाटते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो पत्रकार सचिन गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया था और इसे अब तक 1 हजार से ज्यादा लाइक्स और 420 से ज्यादा रीपोस्ट मिल चुके हैं।
यूपी –— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 24, 2025
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में UG गर्ल्स हॉस्टल के मेस का ये Video देखिए –
जिन प्लेट्स में छात्राएं/डॉक्टर खाना खाती हैं, उन्हीं को कुत्ते चाट रहे हैं !! pic.twitter.com/uvgslPsRSX