VIDEO: दिवाली स्टंट शो के लिए आदमी ने अपने शरीर पर पटाखे बांधकर फोड़े, यूजर ने कहा, 'ये रोटी के लिए है, रील के लिए नहीं'
By रुस्तम राणा | Updated: October 24, 2025 15:48 IST2025-10-24T15:48:18+5:302025-10-24T15:48:18+5:30
यह वीडियो जल्दी ही सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचने लगा, जिन्होंने इस स्टंट की आलोचना करते हुए इसे बहुत ज़्यादा रिस्की बताया।
Viral Video:दिवाली के दौरान अलग दिखने की एक जवान आदमी की कोशिश खतरनाक हो गई। नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट करने के बजाय, उसने अपने शरीर पर पटाखे बांधने का फैसला किया, यह सोचकर कि इससे वह बहादुर दिखेगा। उसने अपने हाथ बांध लिए और अपनी टांगों पर एक लंबा पटाखा बांध लिया। जब उसने उन्हें जलाया, तो पटाखे एक-एक करके फटने लगे, जिससे उसे मामूली चोटें आईं जो बहुत ज़्यादा भी हो सकती थीं।
यह वीडियो जल्दी ही सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचने लगा, जिन्होंने इस स्टंट की आलोचना करते हुए इसे बहुत ज़्यादा रिस्की बताया। कई लोगों ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती, तो नतीजे गंभीर हो सकते थे। लोगों ने उस जवान आदमी को सिर्फ़ सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए यह खतरनाक काम करने की कोशिश करने के लिए भी खूब खरी-खोटी सुनाई।
दिवाली का खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के साथ कैप्शन था, “आजकल युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि वे अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चलती ट्रेनें, ऊंची इमारतें, तेज़ रफ़्तार कारें, सब कुछ सिर्फ़ एक परफेक्ट रील के लिए। क्या सच में नाम कमाने की होड़ ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है?”
सोशल मीडिया ने खतरनाक व्यवहार की आलोचना की
पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूज़र ने लिखा, "क्या वह मर गया है या ज़िंदा है?" दूसरे ने शेयर किया, "कभी भी इस तरह का डेयरडेविल बनने की कोशिश न करें।" एक कमेंट में लिखा था, "ये रोटी के लिए हो रहा है, रील के लिए नहीं।"
एक व्यक्ति ने कहा, "उसकी हालत समझने की कोशिश करें; वह आप सभी का मनोरंजन सिर्फ़ थोड़े से पैसे कमाने के लिए करता है।" एक और ने जोड़ा, "यह रील नहीं है, यह सर्कस है। वे यह सब सिर्फ़ कुछ पैसे कमाने के लिए करते हैं, उन्हें बस 1000 या 2000 रुपये दे दो और कहो कि ऐसा न करें।"