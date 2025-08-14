Highlights कार के बोनट पर बैठकर रील बनाता शख्स, खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल

Jhansi Stunt: उत्तर प्रदेश के झांसी से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स रोड पर चलती हुई कार के बोनट पर बैठकर रील बनाता नजर आ रहा है। शख्स चलती कार पर लेट भी जाता है ऐसा खतरनाक स्टंट देखकर किसी राहगीर ने उसका वीडियो बना लिया। यूजर्स मांग कर रहे हैं की ऐसे स्टंटबाज लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

English summary :

Man Makes a Reel Sitting on the Bonnet of a Car, video of Dangerous stunt goes viral

Web Title: Man Makes a Reel Sitting on the Bonnet of a Car, video of Dangerous stunt goes viral