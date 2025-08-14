कार के बोनट पर बैठकर रील बनाता शख्स, खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: August 14, 2025 19:53 IST2025-08-14T19:53:00+5:302025-08-14T19:53:00+5:30
Jhansi Stunt: उत्तर प्रदेश के झांसी से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स रोड पर चलती हुई कार के बोनट पर बैठकर रील बनाता नजर आ रहा है।
Jhansi Stunt: उत्तर प्रदेश के झांसी से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स रोड पर चलती हुई कार के बोनट पर बैठकर रील बनाता नजर आ रहा है। शख्स चलती कार पर लेट भी जाता है ऐसा खतरनाक स्टंट देखकर किसी राहगीर ने उसका वीडियो बना लिया। यूजर्स मांग कर रहे हैं की ऐसे स्टंटबाज लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।