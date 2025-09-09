रील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेट गया शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 9, 2025 13:46 IST2025-09-09T13:46:02+5:302025-09-09T13:46:20+5:30
Stunt on Railway Track: रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता नजर आता है।
Stunt on Railway Track: रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता नजर आता है। ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही होती है और शख्स ट्रैक पर लेट जाता है और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। इसके बाद शख्स खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, यूजर्स शख्स पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और ऐसे स्टंट की निंदा कर रहे हैं। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान जोख़िम में डाल रहे हैं..!— निधि अम्बेडकर (@nidhiambedkar) September 7, 2025
सरकार को ऐसे वीडियो बनाने वाले पे सख़्त करवाई करनी चाहिए... pic.twitter.com/XY1Gq2MZFc