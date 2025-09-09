Highlights रील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेट गया शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Stunt on Railway Track: रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता नजर आता है। ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही होती है और शख्स ट्रैक पर लेट जाता है और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। इसके बाद शख्स खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, यूजर्स शख्स पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और ऐसे स्टंट की निंदा कर रहे हैं। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Web Title: Man Lay Down on the Railway Track to make a Reel Watch Video