रील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेट गया शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 9, 2025 13:46 IST2025-09-09T13:46:02+5:302025-09-09T13:46:20+5:30

Stunt on Railway Track: रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता नजर आता है।

Man Lay Down on the Railway Track to make a Reel Watch Video | रील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेट गया शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

रील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेट गया शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Highlightsरील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेट गया शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Stunt on Railway Track: रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता नजर आता है। ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही होती है और शख्स ट्रैक पर लेट जाता है और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। इसके बाद शख्स खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, यूजर्स शख्स पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और ऐसे स्टंट की निंदा कर रहे हैं। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Web Title: Man Lay Down on the Railway Track to make a Reel Watch Video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral Videoweirdवायरल वीडियोअजब गजब