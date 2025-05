VIDEO: कार के बोनट पर लटका शख्स, ड्राइवर तेज रफ्तार से दौड़ाता रहा कार, देखें वायरल वीडियो

Highlights VIDEO: कार के बोनट पर लटका शख्स, ड्राइवर तेज रफ्तार से दौड़ाता रहा कार, देखें वायरल वीडियो

Man Hanging on Bonnet of Car: मुंबई के विलेपार्ले के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स अर्टिगा कार के बोनट पर लटका हुआ है और ड्राईवर तेज रफ्तार से कार को दौड़ाता जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विलेपार्ले पुलिस और वाकोला ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार दो ड्राइवरों के बीच झगड़े के बाद गुस्से में एक ने दूसरे को कुचलने की कोशिश की जिसके बाद चालक जान बचाने के लिए बोनट पर लटक गया।

तेज़ रफ़्तार एर्टिगा की बोनट पर लटका शख्स – ड्राइवर ने नहीं रोकी कार!#Mumbai | A man was seen clinging to the bonnet of a speeding #Ertiga car on the Western Express Highway in #VileParle. The driver, instead of stopping, kept accelerating, putting the man's life at grave risk.… pic.twitter.com/AhllginSdn