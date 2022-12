बाप रे! मेट्रो से उतरकर शख्स ने ऐसे लगाई दौड़ कि अगले स्टॉप पर उसी मेट्रो को पकड़ लिया, देखें वीडियो

Highlights ट्विटर पर इस वीडियो क्लिप को 47 मिलियन बार से अधिक देखा गया है वीडियो मूल रूप से 2017 में पेपो जिमेनेज द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया था क्लिप में, एक व्यक्ति को लंदन के मेंशन हाउस मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन से उतरते हुए देखा जा सकता है

London Metro Viral Video: लंदन में मेट्रो ट्रेन से उतरकर अगले स्टॉप पर उसी ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़ते हुए एक व्यक्ति का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक दौड़ते हुए शख्स ने खुद को बॉडी कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया जबकि एक अन्य व्यक्ति ने ट्रेन की गतिविधियों को कैद किया। क्लिप को ट्विटर पर साझा किया गया था और इसे 47 मिलियन बार से अधिक देखा गया है।

दरअसल, वायरल हो रहा वीडियो मूल रूप से 2017 में पेपो जिमेनेज द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया था। 1 मिनट से अधिक की क्लिप में, एक व्यक्ति को लंदन के मेंशन हाउस मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन से उतरते हुए देखा जा सकता है। वह अगले पड़ाव पर उसी ट्रेन को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। अगला पड़ाव केनन स्ट्रीट पर था और धावक ट्रेन में चढ़ने में भी सफल रहा। दोबारा मेट्रो पर चढ़ने के बाद शख्स थकान के कारण मेट्रो की फर्श पर लेट गया जबकि अन्य यात्री उसके लिए ताली बजा रहे थे।

वीडियो ऑनलाइन तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा, मुझे विश्वास नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है।"

I didn't believe he could do it. 👏 https://t.co/2XwVWdPh9k