Viral video: लंदन के इस्कॉन रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति ने खाया चिकन, लोगों में फैला आक्रोश

Viral video: लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) के गोविंदा रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति द्वारा फ्राइड चिकन खाते हुए एक वीडियो सामने आया है, जबकि यह पूरी तरह से शाकाहारी रेस्टोरेंट है। इस वीडियो ने ऑनलाइन व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में अफ्रीकी-ब्रिटिश मूल का प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति, इस्कॉन के प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट गोविंदा के परिसर में प्रवेश करता है और पूछता है कि क्या वे मांस परोसते हैं। जब स्टाफ ने उन्हें बताया कि वहां मांस, प्याज या लहसुन उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने केएफसी चिकन बकेट निकाली और रेस्तरां के अंदर ही उसे खाना शुरू कर दिया।

क्लिप में वह पूछता है, "हाय, क्या यह वीगन रेस्टोरेंट है?" एक कर्मचारी जवाब देती है, "हाँ।" वह फिर सवाल करता है, "तो, यहाँ मांस नहीं है - कुछ भी नहीं?" जिस पर वह पुष्टि करती है, "मांस नहीं। प्याज नहीं। लहसुन नहीं।" कुछ ही देर बाद, वह चिकन का डिब्बा खोलता है और उसे अंदर ही खाना शुरू कर देता है, साथ ही कर्मचारियों और दूसरे ग्राहकों को भी परोसता है।

एक ग्राहक उससे भिड़ जाता है और कहता है, "माफ़ कीजिए, आप जो कर रहे हैं वह इस जगह के नियमों का उल्लंघन है और यह उचित नहीं है।" हालाँकि, वह आदमी तब तक अपना उपद्रवी व्यवहार जारी रखता है जब तक कि सुरक्षाकर्मी बुलाए नहीं जाते, और अंततः उसे परिसर से बाहर निकाल दिया जाता है।

इस घटना से लोगों में गुस्सा भड़क उठा है और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कृत्य नस्लीय भावना से प्रेरित था या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के इरादे से किया गया था।

Horrendous. 😳😡



This African-British youth entered into ISKCON’s Govinda restaurant - knowingly that it’s pure Veg restaurant - asked if there’s meat available, then pulled out his KFC box and not only ate chicken (chewed like a 🐷), but also offered others working/eating in… pic.twitter.com/TtPJz9Jg7m