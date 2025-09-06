Highlights VIDEO: पेड़ के नीचे दबकर मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, देखें वीडियो

Man Dies After Tree Falling on him: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक शख्स बारिश से बचने के लिए फुटपाथ किनारे बाइक रोककर खड़ा हुआ था। कुछ ही सेकंड बाद सड़क किनारे विशाल नीम का पेड़ उखड़कर शख्स के ऊपर जा गिरता है। बताया जा रहा है की शख्स की मौत हो गई और ये घटना छतारी क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। मृतक का नाम नीरज शर्मा है और बनैल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @Khushi75758998 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है।

