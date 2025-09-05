VIRAL: कचरा फेंकने के लिए बुक की Rapido, हंसी रोक पाना मुश्किल, मुंबई का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: September 5, 2025

Man Booked Rapido to Throw Garbage: इंटरनेट पर दिमाग को हिला देने वाले कई वीडियो भरे पड़े हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कचरा फेंकने के लिए रैपिडो बाइक राइड बुक करता है। रैपिडो बाइक चालक जब वहां पहुंचता है और कचरे से भरा बैग देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रैपिडो बाइक चालक कहता है, मैं कचरा लेकर जाने के लिए थोड़े ही बैठा हूं, दूसरा युवक कहता है, अंदर तक कचरे की गाड़ी नहीं आती, इसलिए बुक किया है। इसके बाद दोनों में बहस होती है और रैपिडो वाला कहता है, ज्यादा पैसे देंगे तो मैं फेंकूंगा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसे देखकर कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

Man Booked Rapido to Throw Garbage in Mumbai Video Goes Viral


