VIDEO: वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में किसिंग, 2 स्टूडेंट की हरकत का वीडियो वायरल; बैठी जांच कमेटी
By अंजली चौहान | Updated: October 14, 2025 15:45 IST2025-10-14T15:44:54+5:302025-10-14T15:45:02+5:30
MS University Video: वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा (एमएसयू) में एक कक्षा के अंदर दो छात्रों को कथित तौर पर चुंबन करते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सोमवार को जांच के आदेश दिए हैं।
MS University Video: सोशल मीडिया पर महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि वीडियो MS यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का है जहां दो छात्र एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यह घटना, जो कथित तौर पर एक चल रहे व्याख्यान के दौरान रिकॉर्ड की गई थी, ने विश्वविद्यालय को विवरणों की पुष्टि करने और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई की सिफ़ारिश करने के लिए एक उच्च-स्तरीय तथ्य अन्वेषण समिति (FFC) का गठन करने के लिए प्रेरित किया है।
वीडियो के सामने आते ही इस पर बवाल मच गया और यूनिवर्सिटी को जांच कमेटी बैठानी पड़ी।
वीडियो को देख दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को इसमें शामिल लोगों की जानकारी के बिना फिल्माया गया था, जिसमें एक भीड़-भाड़ वाली कक्षा दिखाई दे रही है, जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कला संकाय का बताया है। वीडियो के प्रसारित होने के बाद, विश्वविद्यालय ने जाँच समिति गठित करने के लिए एक तत्काल बैठक बुलाई।
हालाँकि इस क्लिप को इस दावे के साथ व्यापक रूप से शेयर किया गया कि यह घटना एक परीक्षा के दौरान हुई थी, MSU के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक अवलोकन कुछ और ही संकेत देते हैं।
4697— Sayaji Samachar Network (@SayajiSamacharX) October 13, 2025
Disturbing viral video surfaces from MSU Vadodara's Arts Faculty: Student allegedly kisses another during lecture, raising consent concerns. Preliminary reports unverified; university urged to investigate promptly. Dignity on campus matters.
[Location:… pic.twitter.com/Bpzop4X3ks
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, विशेष कार्याधिकारी (जनसंपर्क एवं संचार) प्रो. हितेश रविया ने कहा, "वीडियो हमारे संज्ञान में आने के बाद कला संकाय की (प्रभारी) डीन प्रोफ़ेसर कल्पना गवली ने एक बैठक बुलाई थी। हमने पाया है कि कक्षा कला संकाय की है, लेकिन किसी और बात की पुष्टि करने से पहले हमें वीडियो की पुष्टि और जाँच करनी होगी। वीडियो अस्पष्ट है, और दोनों छात्रों पर अश्लील हरकत करने के आरोप की जाँच ज़रूरी है। प्राथमिक जाँच से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह किसी परीक्षा के दौरान हुआ था।"
रविया ने आगे कहा कि प्रोफ़ेसर गवली की देखरेख में तथ्यान्वेषी समिति के गठन की प्रक्रिया सोमवार को "विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार" शुरू की गई।