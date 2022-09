Video: एंबुलेंस के आने में देरी हुई तो JCB से घायल शख्स को पहुंचाया गया अस्पताल, देखें वायरल वीडियो

Highlights मध्य प्रदेश का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक घायल शख्स को जेसीबी में अस्पताल लाते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस के आने में देरी हो रही थी इसलिए मरीज को ऐसे लाया गया।

भोपाल: मध्य प्रदेश के कटनी में सड़क हादसे में घायल एक शख्स को जेसीबी में लेटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें घायल शख्स जेसीबी में सोया हुआ है और दो लोग उस जेसीबी पर सवार उसे अस्पताल ले जा रहे है।

बता दें कि हादसे के बाद लोगों ने कॉल कर एंबुलेंस को बुलाया था, लेकिन एंबुलेंस के आने में देरी हुई तो घायल शख्स को जेसीबी में ही अस्पताल पहुंचाया गया। इसे लेकर बाद में अधिकारियों को सफाई भी देनी पड़ी है।

इस वायरल वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे एक घायल शख्स जेसीबी के सामने वाले हिस्से में लेटा हुआ है और उसके आस-पास दो लोग खड़े है जो रास्ता साफ करवा रहे है ताकि जेसीबी को जाने में कोई दिक्कत न हो।

#WATCH | Madhya Pradesh: Accident victim in Katni taken to hospital in a JCB as the ambulance got late in arriving at the accident spot (13.09) pic.twitter.com/f2qcMvUmcV